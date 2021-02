Come divertirsi nei casinò online senza spendere più del dovuto

Il settore del gioco d’azzardo non è più un'esclusiva dei casinò di terra. I casinò online esistono da più di 20 anni e sono riusciti ad imporsi e a farsi riconoscere dal pubblico con l’aiuto della tecnologia moderna, rendendo in questo modo i giochi di casinò accessibili per tutti nonché un passatempo molto più comune, ammesso e legalizzato da molti stati.

Uno dei vantaggi che offrono è che permettono a tutti di giocare spendendo molto poco, o addirittura nulla! Una possibilità che era impensabile quando esistevano solo i casinò tradizionali, in cui di certo si poteva giocare ben poco, ad esempio, avendo in tasca solo una banconota da 20€. Oggi non è più così. Vediamo dunque come divertirsi nei casinò online spendendo meno di quanto vi potreste aspettare.

La modalità gratuita

I casinò online sono riusciti nell’impresa di rendere i giochi di casinò giocabili anche gratis, rendendo accessibili delle versioni gratuite di giochi di casinò come le slot, la roulette o il blackjack. In questo modo, i giocatori possono approfittare del gioco e divertirsi senza dover spendere dei soldi veri.

Ma al di là della modalità gratis, che pur essendo importante per molti, rimane piuttosto limitata in termini di immersione e di interazioni, i casinò online hanno ideato alcuni meccanismi per permettere ai giocatori di giocare con soldi veri senza spendere più del dovuto. Anzi, come dicevamo, facendo un po' di attenzione, ci si può divertire con soldi veri spendendo davvero pochissimo!

I bonus

I bonus sono un ottimo modo per aumentare il denaro a propria disposizione per giocare senza effettivamente aprire i portafogli. Si tratta di soldi omaggio regalati dai siti di gioco per attirare i giocatori. Vediamo le due tipologie più importanti: i bonus senza deposito e quelli di benvenuto.

I bonus senza deposito sono delle piccole cifre (parliamo di solito di 10 o 20 €) che i casinò regalano al momento dell'iscrizione. Servono per provare i giochi e sono molto difficili da prelevare.

I bonus di benvenuto in genere prevedono di ricevere in regalo una certa percentuale del proprio primo deposito (o dei primi due, tre, quattro...a seconda dell'operatore). Ad esempio, se fai un deposito di 50 € e il bonus di benvenuto è del 100%, sull'account ti ritroverai 100 €.

Attenzione, però: i bonus hanno sempre delle condizioni da rispettare per poter prelevare il denaro. Il loro ammontare deve essere scommesso un certo numero di volte, possono essere utilizzati appieno solo su alcuni giochi e hanno una scadenza.

I metodi di pagamento moderni

Oltre ai vari bonus, i casinò online hanno instaurato – anche qui, sfruttando la tecnologia digitale - diversi metodi di pagamento e di ricarica del proprio account che consentono di gestire al meglio il proprio budget di gioco. Così, fare dei pagamenti nei casino online con paypal o con una carta prepagata permette di avere un controllo tangibile sui propri soldi e di fissarsi un limite massimo di denaro dedicato al gioco. Tutti questi metodi consentono di dedicare il proprio tempo libero al gioco senza alcun pericolo.

I giochi con basse puntate

Un altro ottimo modo per spendere poco è quello di scegliere dei giochi che prevedano delle puntate basse. In genere le slot permettono puntata anche di pochi centesimi, mentre nei giochi da tavolo potrebbe essere necessario scegliere un tavolo low-stakes.

Come puoi vedere, non è necessario spendere molto per divertirsi nel gioco. Grazie alla rete, è possibile giocare ai classici giochi di casinò anche con un budget davvero ridotto.