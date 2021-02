Tiramani da Roma: «Borgosesiani, sono fiero di voi»

«A distanza, volevo fare i complimenti a tutti i miei concittadini per l'ordine e il rigore tenuto oggi - dice il sindaco Paolo Tiramani, da Roma - Anche le poche decine di irriducibili che sono voluti scendere in piazza vestiti di frac, mantella e cilindro lo hanno fatto con senso di responsabilità, senza creare alcun tipo di problema, mischiandosi tra la gente comune, come se fosse un giorno qualsiasi».

I ripetuti appelli di questi giorni sono dunque andati a buon fine: Borgosesia, che sta uscendo dal giro dei contagi della seconda ondata, ha dimostrato la necessaria prudenza, rinunciando alla manifestazione più sentita del Carnevale che ogni anno richiama in strada una folla enorme di persone.