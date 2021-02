Campagna anti covid: in tre giorni 6.217 anziani hanno chiesto di vaccinarsi

Sono quasi 8mila i vercellesi over 80enne e appartenenti al mondo della scuola che si sono prenotati per la campagna di vaccinazione che, nel primo caso, partirà domenica e nel secondo venerdì.

La raccolta delle pre-adesioni è iniziata lunedì e prosegue con un ritmo abbastanza costante: per quanto riguarda gli anziani il dato è in linea con la media piemontese: a livello regionale, infatti, sono 141.146 le adesioni inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941): più di un terzo delle 358.242 persone che rappresentano la potenziale platea dei destinatari. Nel vercellese le pre-adesioni sono state finora 6.217 a fronte di una potenziale platea di 14.961 destinatari.

Decisamente più bassi i dati provenienti dal mondo della scuola: 43.993 le adesioni complessive dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it: 1.727 arrivano dal vercellese.

Le somministrazioni dei vaccini inizieranno venerdì 19 febbraio per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale e domenica 21 febbraio per gli over 80. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 297.003 dosi (delle quali 133.402 come seconda), corrispondenti al 75,7% delle 392.470 finora disponibili per il Piemonte.