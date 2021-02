Piemonte: in due giorni quasi 100mila anziani già prenotati per il vaccino

Piemonte: in due giorni quasi 100mila over 80enni hanno chiesto ai propri medici di famiglia di vaccinarsi contro il Covid venendo inseriti nella piattaforma regionale.

Sono invece 37.117 le richieste arrivate dal mondo della scuola e dell'università.

A rendere noti i dati aggiornati sulle pre-adesioni alla campagna vaccinale è la Regione: alle 19 di martedì 16 febbraio erano 136.969 le richieste arrivate: 37.117 dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e 99.852 quelle inserite dai medici di famiglia sull’apposita piattaforma regionale per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941). Secondo i dati regionali dunque, in due giorni poco meno di un terzo dei "grandi anziani" ha già dato la pre-adesione alla campagna che partirà domenica.