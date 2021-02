Cerutti: si ferma anche la NewCo di Casale

A pochi mesi dalla chiusura dello stabilimento di Vercelli, anche la NewCo costituita dalla Cerutti a Casale pare avviata sul viale del tramonto. L'azienda ha comunicato ai sindacati l'immediato blocco della produzione, con la messa in cassa integrazione a zero ore covid dei 130 dipendenti e l'interruzione dell'affitto dell'azienda.

Segnali più che preoccupanti, come i sindacati hanno sottolineato nel corso del presidio e dell'assemblea dei dipendenti. Nonostante la NewCo fosse partita con dieci commesse dichiarate, che dovevano rappresentare il trampolino verso una ripresa, la situazione è nuovamente precipitata nel giro di pochi mesi. Così, dopo i 160 posti di lavoro persi la scorsa estate per chiusura di Vercelli, lo spettro di un'altra crisi si abbatte ora anche sui "salvati". Il rischio, qualora non si concretizzassero forze nuove, è che l'azienda venga messa in liquidazione. Con conseguenze drammatiche per chi vi lavora.