Scontro in centro città: 3 persone in ospedale - FOTO

Schianto in centro città a Santhià, nella mattina di martedì, in via Colombo.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due vetture si sono urtate e, come conseguenza, un ha abbattuto il semaforo. Sul posto per la messa in sicurezza di auto e scenario, oltre che per i soccorsi alle personem, è intervenuta una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Santhià.

I tre occupanti del mezzi coinvolti sono stati trasportati in ospedale a Vercelli dal personale del 118 intervento insieme alla polizia locale e ai carabinieri di Santhià