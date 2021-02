Modesto: «Domani contro la formazione con più talenti del girone»

«​C'è stato poco tempo, certo, ​chi ha giocato deve recuperare in due giorni, ma noi la nostra partita contro la Juventus la faremo, siamo pronti, non mancano certo gli stimoli: avremo di fronte la squadra con più talento del girone» dice Francesco Modesto, 24 ore prima della trasferta di Alessandria e 48 ore dopo il match vittorioso contro il Grosseto.

Ma la testa, adesso, va alla Juventus under 23: guardando i singoli, è forse la squadra più forte.

«Sono bravi, sono veloci, sono completi e sono ben allenati. Se li lasci palleggiare è finita. Insomma, dovremo essere tosti. Sarà una partita dura, non facile, ma sappiamo come affrontarli» dice ancora.

Mister, contro il Grosseto la Pro ha giocato (e incantato) in ogni reparto. Cercando il pelo nell'uovo, le chiediamo: non le pare che i nostri esterni bassi tendano a crossare più dalla tre quarti che non dal fondo?