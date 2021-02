VadoInMontagna (anche se non si può sciare): un aiuto per le nostre valli

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto ci saremmo aspettati, ma non il blocco della riapertura degli impianti di risalita 12 ore prima dell'annunciata riapertura. Quando tutto era pronto, quando le piste erano state tirate, battute e messe in sicurezza. Quando i gestori di bar e rifugi avevano pronti i contratti per l'assunzione di nuovo personale. Quando gli sciatori, soprattutto giovani sotto i 30-35 anni, erano pronti ed alcuni anche già giunti presso le nostre località di montagna per sciare. Quando le misure di sicurezza erano state adeguate alle richieste, come ad esempio la bigliettazione contingentata on-line e i distanziamenti nei locali.

Cose che evidentemente non sanno, o fingono di non sapere, Roberto Speranza e Walter Ricciardi, rispettivamente ministro della Salute e il suo primo assistente.

Dal punto di vista logistico qualsiasi essere umano può comprendere l'abominio di una misura simile, a patto di aver fatto qualcosa nella vita, come per esempio lavorare.

Dal punto di vista territoriale è chiaro ed evidente che i due protagonisti di questa domenica allucinante non abbiano idea di come funzioni la montagna e gli sport invernali. Effettivamente le loro origini, rispettivamente napoletane e potentine, non aiutano a una effettiva conoscenza di realtà non cittadine come possono essere, per esempio, l'Alpe di Mera o Alagna (come qualsiasi altra località sciistica). Prova ne è l'affermazione di Ricciardi secondo cui "la variante inglese è giunta in Europa proprio passando per gli impianti di risalita in Svizzera" (fonte Il Fatto Quotidiano), come se avesse visto il Covid acquistare alla biglietteria di Zermatt uno skipass elvetico e ne fosse un prezioso testimone.

Del resto lo stesso discorso varrebbe per un varallese, che non saprebbe amministrare adeguatamente una località balneare non conoscendone la realtà locale.

Una nuova conferma (come se ce ne fosse stata ancora la necessità) che il federalismo è e rimane la miglior forma di Governo per questo paese, così differente nelle sue peculiarità territoriali che il centralismo ignorante (nel senso che ignora le specificità di un determinato territorio) mal gestisce in modo imbarazzante.

I ristori, e anche gli indennizzi per i danni subiti, dovranno essere immediati. Ma quello che come Lega Giovani Provincia di Vercelli-Valsesia vogliamo proporre sono, anche, dei ristori "naturali" con l'iniziativa #VadoInMontagna, invitando le persone nel prossimo fine settimana a recarsi nelle località turistiche invernali del nostro territorio e, perché no, mangiarsi un panino davanti ad un bellissimo panorama sul Monte Rosa, magari affittando l'attrezzatura per lo sci alpinismo (le cosiddette "pelli", rigorosamente sintetiche) per potersi fare comunque una discesa. Sempre nel rigoroso rispetto delle norme anti-contagio, ma anche per dare una mano concreta a operatori, imprenditori e lavoratori che sono rimasti, e qui passateci il francesismo, col "culo per terra". Un modo anche per fare movimento che, giovani o non, male non fa, sia al corpo che alla mente. Il tutto da condividere sui social con l'hashtag #VadoInMontagna.

Nell'attesa, intanto, della piena operatività del nuovo Governo, con cui si auspica un netto cambio di passo rispetto a questi metodi da "Conte II". Perchè più del virus, in questo paese, è la gestione del virus che deve fare paura.