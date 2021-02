Tiramani: «Il Mercu Scurot non si può fare: evitate feste private e cortei improvvisati»

«So quanto la tradizione del Mercu Scurot sia radicata in ognuno di noi, e so che molti stanno pensando di festeggiare privatamente: vi prego di evitare assembramenti e comportamenti a rischio, dobbiamo essere saggi e responsabili per il bene della collettività, dunque vi invito ad evitare feste private e uscite per le vie della città». A pochi giorni da quella che è la tradizione più sentita del Carnevale di Borgosesia, il corteo e il pranzo dei cilindrati, il sindaco della cittadina valsesiana, Paolo Tiramani, rivolge un appello ai concittadini perché mantengano un comportamento prudente e rispettoso delle norme.

«Quest’anno proprio non si può festeggiare con il tradizionale corteo e pranzo dei cilindrati – dice Tiramani – purtroppo le indicazioni delle autorità sanitarie sono molto chiare e dunque tutte le manifestazioni legate al Carnevale non si sono potute tenere, e anche il Mercu Scurot rientra tra quelle».

Per la tutela della salute pubblica, risulta dunque importante evitare qualsiasi comportamento che metta a rischio la città: «Ci saranno controlli, coordinati dalla Prefettura, con Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale - prosegue il sindaco - e saranno elevate sanzioni ai trasgressori delle chiare norme legate al contenimento dell’epidemia. Il Carnevale deve essere un momento di gioia collettiva – conclude Tiramani – e per nessuna ragione lo dobbiamo trasformare in un potenziale rischio per la nostra comunità: siamo pazienti, verrà il momento di riconquistare la nostra piena libertà e di tornare a festeggiare con spensieratezza. Buon Mercu Scurot, in sicurezza, a tutti».

Il Comune e il Carnevale, in ogni caso, si sono impegnati a tenere viva la tradizione con appuntamenti sul web: il 6 febbraio è stata trasmessa in streaming la consegna delle chiavi della città, così come si potranno seguire on line la consegna del premio “Giovanni Franco Zanni – la meja cità” e la lettura del testamento del Peru alle 14 e alle 21 di mercoledì 17.