Stecco: «Microzone rosse, cure domiciliari, accelerazione nei vaccini: se il virus diventa endemico servono soluzioni nuove»

«Il sistema di monitoraggio a colori delle Regioni da parte del Ministero con il bollettino settimanale del venerdì, con comunicazioni il sabato per aprire o chiudere dalla domenica in poi, non mi convince affatto - spiega Stecco in un post -: è profondamente immaturo nei confronti del tessuto economico produttivo del quale non considera le esigenze, e fatto così crea più scompiglio che altro, come non mi convince la tempestività delle comunicazioni del Comitato Tecnico Scientifico al Ministero della Salute. Personalmente avrei visto bene la localizzazione di aree o strati di popolazione a rischio e interventi mirati solo locali, dal momento che da tantissimi mesi il monitoraggio del governo sulle Regioni misura ed è in grado di identificare comuni o aree più a rischio di altri. Ma a Roma si è sempre preferito chiudere per regioni e non per località: a mio avviso un errore».

Il consigliere regionale, tuttavia, guarda più in generale all'evoluzione del virus: «Se il covid diventerà endemico, cioè continuerà a circolare, ci dovremo convivere come già facciamo con tanti altri virus, e come i virus respiratori invernali, si manifesterà di più in inverno e meno in estate. Ma la convivenza non sarà certo come quella attuale - prosegue il consigliere regionale -. Quando avremo raggiunto il 70% della popolazione vaccinata avremo ridotto drasticamente il numero di persone contagiabili e la circolazione del virus. A questi ritmi (circa 26000 vaccinati / giorno in Italia) quella soglia qualcuno la stima raggiungibile solo fra diversi anni, ma prevedo che con l'ingresso di nuovi vaccini e nuove disponibilità ci sarà una progressiva accelerazione del tasso di vaccinazione giornaliero, con alcune Regioni che penso che arriveranno al traguardo prima di altre. Si sta formando un'opinione consistente che, pur con le diverse varianti in giro, tra immunizzazione di fondo per precedenti contatti e vaccinazione, riduzione della circolazione, terapie e contact tracing, il Covid potrebbe in futuro essere considerato come lo sono stati fino a ieri i picchi influenzali stagionali, cioè da trattare con attenzione per gli individui più a rischio, con possibilità di picchi contenuti, ma non più in grado di creare parecchie migliaia di ricoverati anche gravi in ospedale in poche settimane come per esempio successo a novembre in Piemonte».