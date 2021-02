Dopo tre esperienze negative – Pro Vercelli, Foggia, Catanzaro – Gianluca Grassadonia torna ad allenare, e in serie B. Il Pescara ha infatti esonerato Roberto Breda (che era subentrato a Oddo) dopo il kappaò interno contro il Venezia. Ricordiamo che il Pescara è ultimo in classifica.

Di un suo passaggio al Pescara se ne parlò anche l'anno in cui Grassadonia allenava la Pro. Lui, però, scelse Foggia.

Grassadonia, in ogni caso, nonostante le feroci critiche di alcune piazze (Vercelli e Foggia, per esempio) continua a essere un tecnico apprezzato. A Messina e Pagani ha infatti lasciato un buon ricordo. Lo ha ingaggiato il Pescara, ma anche il Carpi stava pensando a lui. Se riuscirà a salvare la squadra abruzzese le sue quotazioni sicuramente saliranno.