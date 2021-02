Sci, la rabbia del territorio: «Danni economici e zero rispetto per cittadini e imprese»

Piovono commenti polemici sulla decisione, assunta nel pomeriggio di domenica, di bloccare l'apertura della stagione sciistica a poche ore dall'annunciato via.

Durissimo il commento del presidente della Regione, Alberto Cirio: «È una mancanza di rispetto inaccettabile da parte dello Stato che dovrebbe garantire i suoi cittadini, non vessarli. Parliamo di imprese che hanno già perso un intero anno di fatturato, messe in ginocchio dalla pandemia e che hanno usato gli ultimi risparmi, ammesso di averli ancora, per anticipare le spese necessarie alla riapertura. In questi giorni è stato assunto personale, sono state battute le piste, pre-venduti i biglietti e prese le prenotazioni. Come si può pensare di cambiare idea la sera prima? I palazzi romani sono ancora sulla terra o si sono trasferiti su un altro pianeta? La prudenza, fin dall’inizio di questa terribile emergenza sanitaria, è stata nella mia regione la guida, così come il rispetto delle regole. Abbiamo assunto spesso decisioni più restrittive, consapevoli del sacrificio che chiedevamo ma anche del bisogno di tutelare la vita. E anche in questo caso abbiamo atteso diligentemente le decisioni del governo, prima di intervenire con una mia ordinanza, che aveva comunque limitato la capienza degli impianti al 30%. Oggi cambia tutto. Ciò che contesto non è il merito, ma il metodo. Chi li pagherà i danni? Come se quelli già subiti non fossero abbastanza. Mi attiverò immediatamente per quantificarli e ho già convocato per domani una giunta straordinaria, perché il mondo della neve del Piemonte non può rimanere solo, merita rispetto. Mi aspetto che chi ha preso questa decisione in questo modo, a poche ore dalla riapertura, si faccia carico anche delle conseguenze economiche. Di certo se questo è il modo con cui il nuovo governo pensa di sostenere le nostre imprese e i nostri cittadini, c’è da preoccuparsi fortemente».

«Domani non recatevi sulle piste perché rimarranno chiuse - spiega in una nota ufficiale il presidente della Provincia, Eraldo Botta -. Posso dirvi che sono davvero preoccupato per l’evolversi della situazione, con questo tipo di informazione “dell’ultimo momento” i cittadini, e in questo caso gli operatori di un intero settore, devono adeguarsi alle disposizioni in poche ore, con inevitabili disagi. Le notizie date così a ridosso non aiutano ad allentare la tensione, senza contare il danno economico che provocano legato al lavoro di organizzazione per la preannunciata riapertura».

Sulla stessa linea il presidente della commissione regionale Sanità, Alessandro Stecco: «Trovo però incredibile la (non) gestione della questione dello sci da parte del CTS consulente del Ministero della Salute. In questa pandemia occorre avere idee chiare, e poi parlare chiaro, per tempo, prendendosi le proprie responsabilità. Non invece quello che è stato fatto, rimandare e rimandare a quando il tempo le curve dei contagi avrebbero ripreso a salire. Lo sci è uno sport che si pratica all'aperto con alcune situazioni al chiuso (funivie, rifugi) dove con contingentamento e regole rispettate si poteva gestire con prudenza fin da gennaio. Posso quindi andare al ristorante a pranzo, non a cena (e già questa è un'anomalia), ma non in un rifugio su una pista con il necessario contingentamento e un pacchetto di regole ancora più severe. Ora si scopre che il CTS del Ministero aveva fin da martedì scorso i dati per cui ha poi fatto decidere poco fa il ministro Speranza per la chiusura fino al 5 marzo, ma hanno atteso il giorno prima dell'apertura per decidere di non decidere e tenere chiuso. Incredibile!».

Sconcerto espresso anche da un altro esponente politico Marco Bussone presidente nazionale dei comuni montani: «Ora contiamo i danni. Che in settimana dovranno essere rimborsati con adeguati ristori. Per il personale serve immediatamente un'indennità, la cassa integrazione. Il Governo Draghi si attivi immediatamente».

Dal canto suo, fin dal pomeriggio il presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni, aveva espresso forti preoccupazioni per le prese di posizione emerse in giornata: «Ricciardi, consigliere del ministro della Salute nonché membro del comitato tecnico scientifico che da poco ha dato il consenso all’apertura delle piste da sci, come può avventurarsi a meno di 24 ore dall’apertura delle stesse con simili dichiarazioni allarmistiche e fuori tempo? Non è in discussione il fatto che vi sia un virus da combattere ma ciò non toglie che si debba agire e parlare con maggiore prudenza. Un comparto al limite del collasso che andrebbe supportato e non lasciato a tali incertezze. Dichiarazioni da persone reputate competenti se non prudentemente vagliate, rischiano di fare danni tanto quanto il virus stesso».