Pro Vercelli-Grosseto 3-0 (La vetta è vicina)

Pro Vercelli-Grosseto 3-0

Marcatori: Costantino (Pvc) al 3'; Rolando (Pvc) al 47'; Della Morte (PVc) al 91'

Pro Vercelli: Saro; Hristov (Secondo dall'86'), Masi, Auriletto; Gatto (Clemente dal 67'), Nielsen (Awua dall'86'), Emmanuello, Iezzi; Rolando (Romairone dall'80'), Costantino, Zerbin (Della Morte dall'80'). A disposizione: Tintori, Parodi, Romairone, Comi, Della Morte, Awua, Clemente, Esposito, Erradi, Secondo, Merio, Mezzoni. All. Perrelli.

Grosseto: Barosi; Raimo, Gorelli, Ciolli, Campeol; Sersanti, Piccoli (Cretella dal 51'), Kraja (Stjipovic dal 51'); Sicurella (Verdoliak dal 51'); Galligani (Russo dal 73'), Moscati (Boccardi dal 51'). A disposizione: Chiorra, Giannò, Cretella, Boccardi, Polidori, Simeoni, Russo, Consonini, Kalaj, Stjipovic, Vrdoljak, Scaffiadi. All. Magrini.

Arbitro: Cavaliere di Paola

Ammoniti: Raimo, Piccoli del Grosseto; Iezzi, Zerbin della Pro Vercelli;

Primo tempo

3': Rolando a Zerbin, che mette in mezzo, Costantino anticipa tutti e segna, Pro in vantaggio, terzo gol in tre partite del centravanti.

18': bella partita, possesso palla è monopolio della Pro; i toscani non si chiudono, ma lasciano l'iniziativa ai bianchi con l'obiettivo di fare male con ripartenze, che al momento non ci sono.

23': ripartenza del Grosseto, indecisione di Auriletto, ci mette una pezza Hristov, insuperabile.

27' e 28': tiraccio alto dalla distanza di Gorelli. Ammonito Raimo per fallo su Zerbin. Punizione: Rolando ad Emmanuello, solita sassata, neutralizza il portiere Barosi.

33': il Grosseto conquista un angolo dopo un disimpegno sbagliato di Hristov: anche i migliori sbagliano.

45': Pro in 10, per infortunio di Masi, 2 minuti di recupero.

Secondo tempo

2': Azione prolungata di Gatto sulla sinistra, palla a Rolando che di destro batte il portiere ospite: Pro Vercelli 2 Grosseto 0.

5': quattro cambi nel Grosseto.

9': conclusione di Rolando che si spegne sul fondo.

16': Pro vicina al terzo gol. Azione si sviluppa sulla sinistra e nasce da una magia di Zerbin che si libera del marcatore di tacco, poi lo fermano in tre. Azione insistita, cross in area, ribatte il portiere, palla a Gatto, niente. Pochi minuti dopo tiro di Emmanuello, para Barosi,

22': Clemente per Leonardo Gatto. Ammonito Iezzi. Diffidato non ci sarà mercoledì con la Juventus U23.

25': Rolando solo davanti a Barosi tira sul fondo.

28': nel Grosseto entra Russo, l'anno scorso nella Pro di Gilardino.

35': Due cambi nella Pro. Della Morte per Zerbin e Romairone per Rolando.

36': subito un acuto di Della Morte, che impegna Barosi.

40': entrano Secondo e Awua, escono Nielsen e Hristov. Esordio stagionale per Secondo.

Quattro minuti di recupero.

46': azione di Romairone, Barosi ribatte, palla a Della Morte che con un pallonetto sigla la rete del 3 a 0.