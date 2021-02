Perrelli: «Prestazione super coronata da tre punti importanti»

«Siamo stati squadra ed abbiamo dato tutto dal primo minuto fino alla fine. Possiamo dare filo da torcere a tutti ed oggi l’abbiamo dimostrato: possiamo essere incisivi», cosi ha voluto dire Roberto Iezzi.

Prosegue il laterale della Pro Vercelli: La partita di oggi? «Oggi, come in altre partite, abbiamo dato qualità nel gioco e siamo andati forti: noi attacchiamo per 95 minuti. La fase difensiva, con le marcature preventive e le richieste del Mister, è stata fatta in maniera perfetta. Quest’anno il merito è collettivo: oltre ai 95 minuti andiamo fortissimo in allenamento. Siamo con la testa sul campo, tutti e trenta». Subito il pensiero anche alla Juventus U23: «Sono giovani e fortissimi: hanno qualità tecniche forse maggiori delle nostre. Penso che se andiamo con la testa giusta ed andiamo forte sarà difficile pure per loro».

Dello stesso avviso è anche Mister Perrelli che ha voluto analizzare il match: «È stata una prestazione super coronata da tre punti importanti: tre gol fatti e zero subiti; è un dato importante». Ancora il Mister: Il percorso? «È ottimo ed è il risultato di un lavoro bene fatto. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene ed abbiamo visto risultati diversi: anche i risultati. Il gruppo cerca di migliorarsi quotidianamente ed è quello che fa la differenza: lo si vede. Chiunque entri, dopo la sostituzione, alza ancora di più il livello ed il ritmo. A noi porta vantaggi».

Il pensiero di Perrelli verso la prossima sfida: «Sono forse la squadra più talentuosa: sanno giocare e sanno mettere in difficoltà: la prepareremo bene, sappiamo contro chi andremo a giocare. Dobbiamo recuperare più energie possibili».