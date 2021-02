Le pagelle della Pro vista contro il Grosseto

SARO: 6,5

Nessuna parata, ma si distingue giocando da battitore libero, leggendo bene le avanzate degli ospiti.



HRISTOV: 6,5

Fa scalpore che il giocatore con il miglior rendimento dalla prima giornata a oggi abbia commesso un errore uno. Buona gara, per il resto



MASI: 7

Sempre in cattedra



AURILETTO: 6,5

Fa il suo dovere chiudendo sempre sul pericoloso Moscati



IEZZI: 7

Una sicurezza. Come un nuovo acquisto, perché dalla prime giornate a oggi è in costante crescita. Gioca con personalità. Una scommessa vinta da Modesto.



NIELSEN: 7

Macina chilometri, perfetto nei fraseggi. Con Iezzi sul centrro destra si intende a occhi chiusi.



EMMANUELLO: 7

Classe ma anche dinamismo. Gara maiuscola, anche in fase di non possesso.



GATTO: 7

Si sta distinguendo. Ha la vivacità dell'attaccante applicata al ruolo di laterale.



ROLANDO: 7

Ha ritrovato il gol, ma anche la forma. Gran partita.



ZERBIN: 7

Un fuoriclasse, un punto fermo. E un futuro... in categorie superiori.

COSTANTINO: 7

Il senso del gol, la grinta, la caparbietà nel possesso palla. E poi i numeri. Tre partite, tre gol.



CLEMENTE: 6,5

DELLA MORTE: 7

ROMAIRONE: 6,5

AWUA: ng.

SECONDO: ng



MODESTO: 7

Lui gli incontri li prepara come se fossero incontri di box: saperle prendere ma darne di più. La mentalità, la sua mentalità è stata adottata dalla squadra, e si vede.