Pugno al nonno vigile che ha fermato la sua auto

Voleva percorrere la strada con la sua auto nonostante fosse chiusa con una transenna per permettere l'uscita da scuola dei bambini in tutta sicurezza.

Al diniego, un automobilista di 56 anni, residente a Saluggia, in provincia di Vercelli, ha aggredito il nonno vigile che presidiava il strada. L'episodio è avvenuto mercoledì 10 febbraio, nelle vicinanze di una scuola di Chivasso. Dopo l'aggressione, l'automobilista, si è allontanato urtando la transenna con il veicolo, mentre il nonno vigile si è recato in ospedale per farsi medicare. Ha ricevuto una prognosi di sette giorni.

Ad identificare il conducente sono stati gli agenti della Polizia locale.