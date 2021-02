Sant'Andrea: prove generali per la nuova illuminazione

"Prova generale" per il rinnovato impianto di illuminazione esterna della basilica di Sant'Andrea. Sta dunque per arrivare a compimento uno degli interventi di valorizzazione e restauro del monumento messi in cantiere dal Comune nell'ambito di un più ampio piano di restauro di uno dei gioielli della città.

A darne notizia, nel corso dell'appuntamento settimanale dedicato alle attività amministrative, è stato il sindaco, Andrea Corsaro. Un intervento che non guarda solo all'aspetto estetico: «In base alla legge regionale del 2018 - spiega Corsaro - dopo mezzanotte i monumenti non possono essere illuminati fuori sagoma. Con il nuovo sistema di illuminazione andiamo in questa direzione attraverso un sistema ad alta tecnologia che offre la possibilità di regolare, da remoto, l'intensità della luce, ma anche di illuminare separatamente parti della basilica, dal rosone alle torri».