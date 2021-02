Smerieri: «Diamo a Casella quel che è di Casella: questa Pro Vercelli è opera sua»

Otto rinforzi per la squadra di Modesto «ma non erano in programma» dice il direttore Alex Casella.

Che precisa: «Alla vigilia del campionato ci eravamo posti come obiettivo il decimo posto. Ma quando abbiamo visto che la squadra è andata oltre, abbiamo pensato a un mercato “importante”, con la speranza di ottenere il massimo.»

Gli otto nuovi acquisti sono schierati in sala stampa. Accanto a Casella (come sempre elegantissimo) c'è il presidente Franco Smerieri. Defilato c'è Francesco Musumeci, responsabile del settore giovanile che Casella cita sempre. Smerieri si era innamorato della Pro Vercelli di Massimo Secondo soffrendo in tribuna, ma adesso la passione è aumentata: è spesso in sede, vive la squadra, è una presenza costante, insomma. Ma non invadente: «Avevo promesso che avrei parlato poco, e infatti oggi è la prima volta che parlo dopo la prima conferenza stampa» esordisce.

«La prima parte della stagione è stata lusinghiera, grazie al mister che ha dato un'identità e un'anima alla squadra» dice ancora.

Quindi, una riflessione sulla società: «Mi è piaciuto quello che ha dichiarato Comi in un'intervista, e che cioè questa società è gestita in modo familiare. C'è infatti un ambiente sereno, ma il vero artefice di tutto questo è proprio Alex Casella, che definirlo direttore è riduttivo. È lui l'ideatore di questo nuovo corso, di questa nuova Pro Vercelli. Lavora con passione, con dedizione ed è, giustamente, ambizioso. Qui abbiamo i nuovi acquisti, ma il più grande acquisto della Pro Vercelli è, credetemi, Alex Casella.»

La parola, ora, ai giocatori.

Solo pochi anni fa, Luca Rizzo ha indossato la casacca della Samp, con Mihajlovic, poi quella del Bologna, con Delio Rossi, che lo impiegava come mezzala o esterno.

«Fu un'annata sfortunata, quella, con l'esonero di Rossi. Ora sono qui, per rilanciarmi, con un allenatore di cui mi avevano parlato bene, e con ragione: lo vedo da come prepara gli allenamenti, da come studia per migliorare.»

Theophilus Awua, invece, conosceva bene Modesto. Ma la trattative per portarlo a Vercelli non è stata facile.

«Sì, ho avuto Modesto come allenatore al Rende. È stato un piacere ritrovarlo. Se sono qua, è perché mi hanno convinto il direttore e lui.»

Francesco Mezzoni, laterale esterno giovane e di belle speranze. Un colpaccio di Casella, scrissero in tanti. Lui però dopo l'esordio si è fermato.

«Purtroppo sono stato bloccato da un infortunio, ma mi sto riprendendo, ogni giorno di più.»

Quindi il giovanissimo Gioacchino Catania, classe 2003, ex Primavera del Cagliari. Prima intervista, prima conferenza stampa, per lui.

«Ho davanti a me tanti attaccanti validi, non mi resta, quindi, che lavorare. Sono un centravanti, mi piace attaccare la profondità, penso di avere un buon tiro.»

Giulio Parodi, difensore centrale: «Sono reduce da due infortuni che mi hanno bloccato per due anni, sono qui, dunque, per ricominciare. Adesso sto bene. Sono qui da solo un mese ma sono soddisfatto perché ho trovato un ambiente sereno, ma anche ambizioso.»

Adriano Esposito, difensore centrale: «Mi piace come gioca questa Pro Vercelli. Mi piace il modulo, perché mi sono sempre trovato bene con la difesa a tre. E mi piace giocare la palla, saltare l'uomo e, ovviamente, difendere, proprio come vuole il mister.»

A Massimiliano Gatto, che giocò con la Pro di mister Grieco, una domanda un po' irnoica e un po' no: questa Pro può puntare alla promozione diretta?

Sorridendo, dice: «Mah... ci sono Alessandria, Como, Renate... forse è meglio pensare di partita in partita, adesso ne abbiamo tre di fila. Sono tornato a Vercelli (dove ho trovato un Iezzi molto migliorato, e quindi gli faccio i miei complimenti) per giocare esterno, penso sia il ruolo che meglio esalti le mie caratteristiche.»

E infine il bomber, Rocco Costantino. I due gol segnati contro il Renate avrebbero fatto impazzire il Piola.

«Ero arrivato da poche ore, ma la società e i compagni mi avevano accolto nel migliore dei modi. Certo: non mi aspettavo un esordio così. Adesso dobbiamo continuare a fare bene. I presupposti (una buona posizione di classifica, un mister preparatissimo) ci sono tutti.»