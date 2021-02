Il calvario di Carosso, le giocate di Rolando, l'intesa tra i giocatori. E il Grosseto

«La squadra questa settimana ha lavorato bene, come sempre del resto. E c'è voglia di migliorare, per esempio sulle palle inattive, oppure sull'intesa. A volte due giocatori si capiscono da uno sguardo. Ecco, prendete Costantino: ha bisogno di tempo, ha bisogno di trovare quell'intesa che solo allenamento dopo allenamento e dopo partita dopo partita si trova» dice il tecnico della Pro Vercelli, Francesco Modesto. Che aggiunge: «E poi c'è da considerare che sono poche le squadre che ci affrontano a viso aperto.»

Sulla partita di Lucca, su cosa non ha funzionato dice: «Con il senno di poi... si vince sempre. Diciamo che, soprattutto negli ultimi dieci minuti, siamo stati troppo frettolosi. La partite durano 95 minuti... In ogni caso per me, a Lucca, abbiamo guadagnato un punto. Abbiamo provato ad attaccare, con insistenza, ho messo due punte, ho spostato Zerbin, ma poi è successo che potevamo anche essere castigati, cosa, questa, che grazie a Saro non è successo.»

Parole di elogio, quindi, per il portiere («per voi non è una novità, perché ha fatto bene anche l'anno scorso»), ma anche per il secondo portiere, mai schierato: «Tintori è un talento naturale, puntiamo anche su di lui.»

Mister, c'è stata una crescita generale, tanto dei giovani (la consacrazione di Iezzi, l'esplosione di Della Morte) ma ci sono anche due punti interrogativi, che sono Carosso e Rolando. Carosso viene impiegato poco, Rolando non è più l'attaccante che aveva incantato a inizio stagione.

«Carosso è un bravissimo ragazzo che sta vivendo un calvario pazzesco, a causa di un problema al tallone. Assume medicinali, viene seguito dallo staff medico, ma sta tribolando. Rolando, a mio modo di vedere, non è un punto interrogativo. A Lucca ha sbagliato le punizioni? Certo, ma chi se le era procurate? Lui, che è abilissimo nel saltare l'uomo. E anche con il Renate aveva disputato una buona gara.»

Domani arriva il Grosseto, che partita sarà?

«Una partita bella. Il Grosseto ha attaccanti veloci e in difesa sono tosti. Fa punti fuori casa, e quindi dovremo prestare la massima attenzione soprattutto in fase offensiva».