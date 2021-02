Cambiamo! :"Pallets, soddisfatti per il risultato ottenuto"

Riceviamo e pubblichiamo.

La scelta di Cambiamo! di apporre le firme necessarie alla convocazione di un consiglio straordinario risiede nella decisione, da parte di noi consigliere ,di dare la possibilità di aprire una discussione costruttiva su un argomento di rilevante importanza quale quello della realizzazione dell’impianto pallet.

Essendo intervenuta, tra la data della presentazione delle firme per il Consiglio straordinario e il giorno di discussione del Consiglio medesimo, l’autorizzazione unica ambientale da parte della Provincia è stato a tal fine realizzato un emendamento in cui la priorità assoluta del gruppo consiliare era quella di porre l’accento sul tavolo salute -ambiente affinché potesse compiere gli studi epidemiologici necessari. Inoltre, si chiedeva di Invitare il sindaco per il tramite dei componenti del CdA di parte pubblica a far si che Asm, già in fase progettuale e realizzativa, si attivasse affinché venissero previsti gli interventi necessari a consentire per l’impianto il rispetto, già dal primo anno, dei limiti emissivi stabiliti da Arpa e Asl per il secondo anno e i successivi.

Emendamento, quello di Cambiamo!, che rimarcava l’attenzione e la sensibilità alle tematiche ambientali e di tutela della salute, ma che si allineava anche con i concetti espressi dal sindaco Corsaro, durante il suo intervento in consiglio comunale, motivi per il quale è stato ritirato con la sola accezione che la modifica sulle emissioni espressa da Asm e rimarcata dal sindaco venga ufficialmente protocollata. Il gruppo consigliare di cambiamo si ritiene quindi soddisfatto di aver contribuito alla realizzazione di questo consiglio che ha portato ad una discussione costruttiva, seppur articolata da prospettive diverse, ma soprattutto incentivante ad una modifica del piano delle emissioni proposta da Asm così come richiesto da Arpa e Asl.