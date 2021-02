Piemonte, verso la terza settimana in zona gialla. Cirio: «Dati confortanti sui ricoveri, ma l'indice Rt sta risalendo»

Il Piemonte va verso la terza settimana in zona gialla, con dati buoni per quanto riguarda la pressione ospedaliera e l'occupazione delle terapie intensive ed Rt sotto la soglia dell'1 anche se in crescita rispetto alla scorsa settimana.

In una nota, il presidente della Regione, Alberto Cirio, anticipa alcuni dei dati che saranno contenuti nel report settimanale e invita tutti alla prudenza.