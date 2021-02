Vaccinazioni covid anche a Trino: la conferma dell'Asl Alessandria

E' arrivata la conferma, da parte dell'Asl di Alessandria, sull'allestimento di un punto vaccinale anche a Trino. Gli over 80, dunque, non dovranno andare a Casale per ricevere le due dosi necessarie per l'immunizzazione.

«Abbiamo ricevuto questa mattina la risposta da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria relativamente alla nostra richiesta di istituire un punto vaccinale anche a Trino e a Moncalvo - spiega il sindaco Daniele Pane - Abbiamo avuto rassicurazioni dal Commisario Valter Galante che la nostra istanza troverà riscontro nell’utilizzo delle sedi vaccinali già presenti sui territori, e quindi anche presso il nostro distretto. I vaccini quindi si faranno anche a Trino».

Un atto importante che va nell'ottica di salvaguardare la salute degli anziani trinesi e di garantire loro minimi spostamenti per l'assunzione del vaccino.