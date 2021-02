Torna alla ribalta l'impianto di biometano: Polioli presenta le integrazioni al progetto

Sono state depositate a fine gennaio le integrazioni al progetto di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano presentato nel 2019 da Polioli Bioenergy e per il quale è in corso l'iter autorizzativo da parte della Conferenza dei Servizi.

L'impianto, che prevede il trattamento di 105mila tonnellate l'anno di rifiuti organici (70mila di Forsu, frazione organica del rifiuto solido urbano, 20mila di scarti agroalimentari non pericolosi e 15mila di verde) dovrebbe sorgere nell'area dismessa della Polioli, nell'area industriale di Vercelli e, fin dalla sua presentazione, ha creato una forte opposizione da parte di tutto il territorio: amministrazione provinciale, Comune di Vercelli e centri del circondario, in particolare Asigliano, Desana e Lignana, maggiormente esposti alle eventuali emissioni così come al timore di emissioni odorigene.

In un post sulla pagina Facebook del suo gruppo consiliare, il sindaco di Asigliano, Carolina Ferraris, lancia l'allarme: «Incassato il sì da parte degli interessati all'impianto per pallets di Iren ecco che arriva anche l'integrazione richiesta all'impianto della Polioli per la realizzazione di un'altra struttura di trattamento dei rifiuti per la gioia di pochi e a danno di tanti. A raccontare quello che sta avvenendo in città sembra impossibile crederci: penso ai tanti amici che abitano in prossimità di impianti come questi, penso ai risparmi di una vita per acquistare un alloggio nei pressi della Clinica Santa Rita piuttosto che in via Trino, penso ai venti prevalenti e penso anche agli esposti ad Arpa e magari ai ricorsi al Tar che devono essere considerati. Penso però al fatto che noi, a differenza di altri, potremo camminare a testa alta senza aver paura di incrociare lo sguardo di nessuno, perché ad Asigliano decidono gli Asiglianesi».