Firme false: il reato è estinto

Si chiude con la prescrizione la vicenda delle firme false a sostegno di alcune delle liste in corsa per le Provinciali del 2011 che aveva coinvolto un rilevante numero di politici vercellesi di tutti gli schieramenti politici.

Mercoledì, la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, cancellando le sei condanne emesse in primo grado dal Tribunale di Vercelli nei confronti dell’ex sindaca Maura Forte (9 mesi e 10 giorni); dell’ex presidente del Consiglio comunale, Camillo Bordonaro (11 mesi), dell’ex vice sindaco Antonio Prencipe (9 mesi) e degli ex consiglieri comunali Guglielmo La Mantia (10 mesi), Armando Apice (8 mesi e 20 giorni) e Filippo Ristagno (8 mesi). Altri 8 esponenti politici di varie liste erano invece stati assolti in primo grado. Altri ancora erano usciti di scena nelle fasi preliminari del procedimento.

Oltre a dichiarare prescritto il reato, la Corte d'Appello ha anche rigettato la costituzione di parte civile da parte di alcuni cittadini - così come richiesto dai legali Roberto Scheda, Massimo Mussato e Anna Binelli che avevano già rappresentanto in primo grado gli amministratori locali coinvolti nella vicenda, cancellando l'obbligo da parte degli imputati di risarcir loro le relative spese di costituzione.