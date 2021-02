Famiglia intossicata dal monossido: 2 adulti e 3 bambini in ospedale

I carabinieri della stazione di Serravalle Sesia sono intervenuti a soccorrere una famiglia intossicata dal monossido di carbonio.

Verso le ore 8 di giovedì mattina è giunta alla centrale operativa della Compagnia di Borgosesia una richiesta di intervento da parte del 118 che era stato attivato da un cittadino senegalese dimorante a Serravalle Sesia, il quale aveva chiesto l’invio di un’ambulanza poiché un suo familiare era privo di sensi in casa. Sul posto oltre all’ambulanza si sono portati anche i carabinieri: i due adulti e i tre bambini che componevano la famiglia presentavano tutti chiari sintomi da intossicazione da monossido di carbonio, tanto da essere subito tutti trasportati alla camera iperbarica di Novara, per le terapie del caso. Fortunatamente nessuno di loro era non in pericolo di vita.

Uno dei bambini si era svegliato per il mal di testa e aveva allarmato i genitori su quanto stava accadendo. Dal sopralluogo eseguito in casa, tuttavia, si escludeva un guasto alla caldaia, poiché si rinvenivano dei bracieri che erano stati utilizzati nelle camere da letto per riscaldare la stanze. Ciò però aveva consumato l’ossigeno e impregnato le stanze di monossido di carbonio che era stato respirato dai senegalesi durante la notte.