Speed coaching day: supporto psicologico in tempo di Covid

E' un tema di cui si comincia a parlare in modo serio e consapevole solo ora, a circa un anno dall'inizio della pandemia, ma gli effetti visibili sono spesso devastanti. Stiamo parlando del disagio psicologico che ha colpito e sta colpendo migliaia, anzi, milioni di persone in tutto il mondo. La crisi economica, il pressoché continuo lockdown, la separazione dai propri cari e, ovviamente, le dipartite, infatti, stanno minando alle base un tessuto sociale già in crisi.

Attraverso "Speed Coaching Day", il primo progetto pilota italiano destinato a offrire in maniera vincente e in tempi rapidi un supporto psicologico gratuito ai soggetti in difficoltà alle prese con un aumento dei casi di fragilità dovuti alla pandemia da Covid-19, Vercelli si ritrova in prima linea nel sostegno a coloro che stanno cedendo mentalmente al ricatto del virus.

Un progetto tempestivo ed efficace nella sua apparente semplicità. In realtà frutto della sinergia tra le diverse risorse del territorio giunte, infine, ad una sintesi di enorme utilità ed attualità che vede capofila la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, sempre attenta e alla tutela dei cittadini. In attesa del debutto ufficiale, previsto per il prossimo 18 febbraio, prova ad anticiparne i temi lo psicologo vercellese Filippo Zizzadoro, 25 anni di attività professionale, ricerca e pubblicazioni alle spalle, professore a contratto in materia di Neuroscienze e Comunicazione alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università del Piemonte Orientale, ma, soprattutto, ideatore del progetto: «Sarà possibile - puntualizza Zizzadoro - sino a esaurimento posti, prenotare la propria seduta on line (sul sito www.speedcoachingday.it) individuando, suddivisi per categoria e materia di specializzazione, i professionisti più idonei per ciascun caso. E dar vita così a un colloquio di indirizzo generale di supporto alla persona il cui unico fine è fornire all’interessato un confronto rapido, teso a individuare anche nel poco tempo a disposizione le linee guida utili per l’approntamento di efficaci strategie di risoluzione del problema. Gli esempi di intervento sono sotto gli occhi di tutti: dal genitore che non riesce più a rapportarsi coi figli in questo periodo, alla mancanza di visione per il futuro, alla convivenza coatta difficile coi partner, alla difficoltà di re-inventarsi un mestiere a 50 anni... E queste sono solo alcune delle situazioni più frequenti emerse». E conclude: «La scelta della modalità on line, in linea con le prescrizioni di distanziamento previste dalle norme Anti-Covid, ha riscosso molto successo nell’utenza, in quanto altresì garanzia di massima privacy e funzionalità».

Puntuale l'intervento dell'avvocato Aldo Casalini, presidente della Fondazione CR Vercelli: «Il nostro sostegno al progetto è stato immediato, viste le finalità dell'operazione e l'impegno che, sin da subito, ci siamo presi nella lotta alla pandemia. Si tratta di proseguire in modo coerente un percorso, iniziato già nella primavera 2020, di appoggio concreto alla struttura sanitaria presa d'assalto da ricoveri e terapie. Ora entriamo in un ambito più subdolo e nascosto, quello della tenuta psicologica, forse sottovalutato ma di identica pericolosità. Sarà anche l'occasione per definire una prima mappatura del disagio, con numeri alla mano e testimonianze dirette della sofferenza tra Vercellese e Valsesia. E siamo sicuri che questa iniziativa aprirà nuove vie nella gestione del Covid in tutti i suoi aspetti che, è ormai evidente, ha ricadute sociali pesantissime».

"Speed Coaching Day", dunque, dopo una prima fase sperimentale nel torinese (ottobre/dicembre 2020), prenderà il via ufficiale a Vercelli il prossimo giovedì 18 febbraio, alle ore 18.00, con un evento inaugurale attraverso la conferenza stampa on line aperta al pubblico, alla presenza delle professionalità di Igiene e Salute Mentale e della rosa intera dei partners, coinvolti in collegamento simultaneo sulla piattaforma ‘Zoom’. Le 100 ore di consulto individuale saranno disponibili dal 22 del mese corrente e sino al prossimo 20 Aprile 2021 nei giorni e orari riportati sul sito www.speedcoachingday.it.

L'ultima voce è proprio quella dei partners (Marazzato, CNA, CBT Academy, Confassociazioni, SYS-TEK, 22HR Assessment) che, nella scia di Fondazione CR Vercelli, hanno reso possibile questa opportunità. Ne evidenzia gli aspetti comuni la testimonianza del Gruppo Marazzato, per voce dei fratelli Alberto, Davide e Luca: «Siamo lieti di sposare un così nobile progetto che offre l’opportunità di un supporto concreto alle persone più in difficoltà del territorio, specie in un contesto delicato e dilagante quale quello della pandemia da Covid-19. I cui riflessi sulla collettività, psicologici e morali, presuppongono una chiara presa di coscienza e di posizione in termini di sostegno e risoluzione degli stessi».