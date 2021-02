Bar Trattoria Roma riapre le porte, parla la titolare: “Venite a respirare clima di casa con piatti curati” FOTO

Ad un anno esatto dalla chiusura, il Bar Trattoria Roma di Massazza ha riaperto le porte con una nuova gestione per la felicità degli abitanti della zona e degli abituali avventori. Il locale, infatti, è uno dei luoghi storici del paese, situato nella centralissima via Roma, a pochi passi dal centro e dallo snodo stradale che conduce al castello e al borgo medievale sulla collina.

Una storia, lunga più di 60 anni, che ha ricominciato dal 1° febbraio 2021 con un nuovo capitolo. “Sono carichissima e pronta a rimettermi in gioco – confida la titolare Serena Dealberto – Da quanto abbiamo riaperto, ci hanno fatto visita molti clienti. C'è molto entusiasmo e il bilancio non può che essere positivo”.

Dopo l'esperienza decennale alla Trattoria La Rocca (leggi qui), un nuova sfida attende la ristoratrice biellese. “Non è facile ricominciare in un altro posto ma non sono preoccupata – spiega Dealberto - Porto la mia idea di cucina, legata alla tradizione e alla storia di questo locale. Perchè venire da me? Per respirare il clima di casa, con piatti semplici e curati, e ricreare quelle sensazioni familiari che ritroviamo nelle nostre case”.

Il Bar Trattoria Roma offre una cucina tipicamente piemontese ed è pronta a soddisfare le richieste della sua clientela. “Siamo aperti tutti i giorni, con il servizio colazione e la possibilità di gustare i nostri dolci di nostra produzione con possibilità d'asporto – sottolinea - Ma non solo. Prepariamo specialità legate alla tradizione piemontese, come la polenta concia, insieme a pesce fresco tutta la settimana. Per noi è fondamentale la cura della materia prima. Tra non molto si potrà di nuovo assaggiare le rane dorate. Una portata molto apprezzata nel tempo. Per qualunque richiesta, c'è la possibilità d'asporto dei nostri piatti: chiamateci ai numeri 0161.852581 e 331.1523787 per conoscere il nostro menù. Noi vi aspettiamo”.

Il Bar Trattoria Roma si trova in via Roma 48, a Massazza (clicca qui) e segue i seguenti orari: lunedì-sabato 5.30-18; domenica 7-16.