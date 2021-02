Nuovi cartelli per indicare "i luoghi del cuore" dei gattinaresi

Saranno posati nei prossimi giorni i nuovi cartelli che indicheranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della città di Gattinara.

«Con l’intenzione di valorizzare gli aspetti culturali e naturali di alcuni luoghi particolarmente cari a noi gattinaresi - commenta il sindaco Daniele Baglione – abbiamo realizzato nuovi cartelli per favorire un continuo miglioramento del decoro dei nostri sentieri. Ne sono previsti altri, in arrivo nelle prossime settimane grazie alla collaborazione tra Pro loco e l’associazione “I Sentieri dei Gatti”».

I nuovi cartelli sono realizzati in legno con il toponimo in PVC nero, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e agli urti. Sono stati esteticamente progettati per essere poco impattanti nel contesto naturale in cui saranno installati.

Particolare attenzione è stata data anche alla toponomastica locale.