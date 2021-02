Minore in fuga rintracciata dalla Polfer a Santhià

Hanno rintracciato una minorenne, che si era allontanata da una Comunità di Torino e l'hanno riaffidata ai reponsabili del centro. Intervento della Polfer, a bordo di un treno regionale che stava transitando nei pressi di Santhià. La giovane si era nascosta nella toilette del convoglio, priva di documenti e di biglietto. Dal controllo è emerso che la ragazza era ospite di una Comunità per minori di Torino, al cui personale è stata riaffidata dopo poche ore.

Nel corso dei controlli di routine effettuati dalla Polizia Ferroviaria di Piemonte e Valle d'Aosta, il persona ha effettuato un arresto, indagato 14 persone e ne ha controllate 5.281.

Le pattuglie impegnate sono state 274 nelle stazioni e 6 in abiti civili per attività antiborseggio; 29 i servizi di vigilanza a bordo di 278 treni. 24 i servizi lungo linea e 37 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.



Durante la settimana sono stati disposti mirati servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni nella provincia di Torino, non presidiate dal personale di Polizia, tra cui Ivrea e Carmagnola, con l’impiego di personale della Polfer nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.