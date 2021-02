Scaricano materiale edile nelle strade di campagna

Avevano scaricato materiale da demolizione in una strada di campagna utilizzandolo per livellare il fondo. Una pratica comune, ma vietata, perché rischia di causare rilevanti all'ambiente, soprattutto se il materiale di risulta non è accuratamente selezionato.

In occasione di una verifica disposta dalla Dirigenza della Provincia nell’ambito di un procedimento autorizzativo e in collaborazione con i Tecnici comunali di Cigliano, nei giorni scorsi il Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale ha segnalato all'autorità giudiziaria i soggetti responsabili della ditta P.D. in quanto la stessa aveva illecitamente utilizzato macerie per livellare una strada sterrata.

«Tale pratica - spiega il consigliere provinciale con delega all'Ambiente, Doriano Bertolone - purtroppo ancora in uso, non è consentita dalle vigenti disposizioni di Legge. L’utilizzo di materiale da demolizione per reimpieghi in campo edile è consentito solo quanto il materiale di risulta proviene da centri autorizzati al ritiro, alla selezione, alla triturazione e ai successivi accertamenti chimico-fisici delle macerie. Stiamo lavorando a un progetto finalizzato a disincentivare e a combattere questi problemi che, prima della pandemia era uno dei temi più sentiti proprio per l'importanza che ha sugli effetti ambientali del nostro territorio».