Fa sparire il contenuto dei pacchi e abbandona i cartoni sulla provinciale: trasportatore nei guai

Avevano trovato una decina di confezioni in cartone con il logo Amazon distrutti e abbandonati in una piazzola di sosta sulla provinciale 11 in Comune di Borgo d'Ale. Insospettiti dall'insolita tipologia di rifiuti abbandonati, gli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale hanno indagato, risalendo, attraverso i numeri di riferimento rinvenuti sulla scatole, al soggetto autotrasportatore, un romeno di 28 anni, M.M.A originario di Dorobantu: l'uomo aveva avuto da Amazon l'incarico di trasportare merce: solo che, durante il tragitto, l'uomo avrebbe deciso di impossessarsi del contenuto dei pacchi, abbandonando gli scatoloni sulla strada.

La Polizia provinciale ha segnalato l'uomo all'autorità giudiziaria di Vercelli per il reato di abbandono di rifiuti su suolo pubblico, mentre resta di pertinenza della società Amazon, che ha fattivamente collaborato con la Polizia Provinciale e che è parte lesa nella vicenda, la valutazione se segnalare il trasportatore anche per il reato di furto.