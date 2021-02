«Rsa: Con un terzo dei posti letto vuoti, il sistema rischia il collasso»

In relazione delle esternazioni del consigliere regionale apparse sui giornali in tema di Rsa mi preme evidenziare alcuni elementi che ritengo basilari.

Voglio da subito chiarire che il mio pensiero esula totalmente dall'ambiente politico di cui faccio parte come coordinatore provinciale di Cambiamo! ma vuole incentrarsi, in qualità di presidente di una RSA, sulla situazione, presumo comune, e sulla adeguatezza dei ristori che devono essere determinati con approccio del tutto diverso rispetto a quello utilizzato.

Il primo elemento evidente è che ad oggi circa 1/3 dei posti letto sono più o meno vuoti in tutte le strutture. Alacremente grazie al contributo e al lavoro svolto da Asl e Regione si sta procedendo alla seconda vaccinazione degli ospiti che consentirà con il tempo di far tornare a regime le strutture in questione.