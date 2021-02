Serie C Girone A: le big deludono

Si è conclusa, nella giornata di domenica 7 febbraio, la ventitreesima giornata del campionato di Serie C girone A. Le big non vincono, la Juventus U23 passeggia sul Livorno ed il Novara esce ufficialmente dal periodo negativo: vittoria importante contro i Grigi di Longo. Andiamo, però, nel dettaglio analizzando i risultati al termine dei 90 minuti di gioco.

Un nuovo campionato?

La giornata si sarebbe dovuta aprire con il match tra Olbia e Pro Sesto: ma, come spesso ci siamo abituati, la partita è stata posticipata causa Covid19. Ed ecco che la giornata 23 si apre con una novità che ha dell’incredibile: la corazzata Alessandria crolla, in trasferta, a Novara. 2-1 il risultato – clamoroso – degli Azzurri: Lanini prosegue il momento d’oro e sblocca il match al ventesimo minuto. Bomber Arrighini sistema e pareggia i conti al minuto 31. Ad inizio secondo tempo la squadra di Longo – nel derby piemontese di giornata – commette un’ingenuità e regala il rigore ai padroni di casa che, con Schiavi, si portano nuovamente in vantaggio. Prima sconfitta di Moreno Longo come tecnico dei Grigi: Alessandria che, dopo la settima sconfitta stagionale, si colloca al quarto posto con 38 punti. Il Novara, che non sa più perdere, esce ufficialmente dalle acque agitate e – con 26 punti – si posiziona quattordicesimo. 2-2 il finale del tra Grosseto e Pergolettese. Autentico mattatore di giornata è Morello, della Pergolettese, che in due occasioni (minuto 30 e 61) porta in vantaggio gli ospiti. I padroni di casa, per due volte di fila, reagiscono e trovano il pareggio: Cretella, al minuto 57, realizza la rete del provvisorio 1-1 e poi Pippo Moscati (minuto 73) realizza la rete del definitivo pareggio. 32 punti ed undicesimo posto per i toscani, 26 punti e tredicesimo posto in classifica per la Pergolettese (+4 dalla zona Playout). La certezza Renate non sfrutta la giornata atipica e si ferma, sullo 0-0, contro il Pontedera. Pareggio a reti bianche che non consente ai padroni di casa di superare la capolista Como. Renate che, quindi, resta al secondo posto con 46 punti (a pari merito con il Como). Pontedera che, con 33 punti, si colloca al nono posto della provvisoria classifica. Torna a vincere, in trasferta, l’imprevedibile Albinoleffe che – con Gusu in pieno recupero del primo tempo – affossa la Giana Erminio. I padroni di casa, dopo la tredicesima sconfitta, restano a quota 20 punti ed al diciottesimo posto. I bergamaschi, invece, volano a 33 punti trovando l’ottavo posto in classifica. Vola senza nessuna difficoltà la Juventus U23 che annienta – senza difficoltà – il Livorno: 6-0 il finale del match andato in scena al Moccagatta di Alessandria. Brighenti – in meno di 3 minuti – sigla una doppietta (minuti 26 e 29) e Alejandro Marqués realizza al trentesimo la rete del 3-0. Il Secondo Tempo è ancora a tinte bianconere: Felix Correia, al minuto 47, realizza il poker. Compagnon (minuto 65) sigla il quinto e Pecornino, al minuto 69, sentenzia definitivamente il match. Dopo la roboante vittoria i bianconeri si posizionano settimi con un totale di 36 punti. I toscani, invece, trovano la diciannovesima posizione a pari punti con la Lucchese (17 punti raccolti). Crolla in casa la Pistoiese contro la Pro Patria: 1-2 il finale andato in scena allo stadio Marcello Melani di Pistoia. I lombardi trovano il doppio vantaggio nel primo tempo con Bertoni (minuto 10) e Latte Lath (32esimo). I padroni di casa accorciano, al minuto 86, con Cerretelli ma non basta: dodicesima sconfitta per la Pistoiese, quindicesimo posto e 25 punti totali. Pro Patria che, invece, continua a subire poche reti: quinto posto, 38 punti e miglior difesa del torneo. Pareggio per 1-1 tra Piacenza e Carrarese: Marilungo realizza la rete del provvisorio vantaggio degli ospiti. La squadra emiliana non ci sta ed, quasi alla fine del match, al minuto 83, trova il pareggio con Davide Lamesta. Dopo il punto ottenuto il Piacenza conquista 22 punti e si posiziona al sedicesimo posto. Carrarese che, invece, ottiene 32 punti e raggiunge il decimo posto in classifica. Match privo di emozioni – ad eccezione di due grandi parate di Saro – quello andato in scena tra Lucchese e Pro Vercelli: 0-0 riportato sul tabellino di gioco. Il campo non era dei migliori, il meteo tanto meno, e le Bianche Casacche non hanno mai trovato il guizzo giusto per poter trovare il vantaggio. Lucchese che, dopo il punto conquistato, resta ultima ma pareggia i punti (17) del Livorno. Pro Vercelli che continua il momento di imbattibilità ma non accorcia troppo su Como e Renate: terzo posto e quota salvezza (40 punti) raggiunta. Crolla la capolista Como in trasferta contro il Lecco: 4-0 dei padroni di casa. È sfortunato Crescenzi – ex Pro – a realizzare l’autogol e regalare il vantaggio, nel primo tempo, al Lecco. Nel secondo tempo però è domino dei padroni di casa: Mangni (minuto 48), Capogna (minuto 53) e Mastroianni (77esimo) spazzano via il Como ed ottengono il sesto posto in classifica con un bottino totale di 37 punti. Como che resta capolista ma che deve condividere – il punteggio – con il Renate.