Risse e rapina nella notti della movida: chieste condanne per quasi 7 anni

Due condanne per poco meno di sette anni di carcere complessivi e una multa. Sono queste le richieste avanzate dal pubblico ministero Annaelena Mencarelli nei confronti dei tre giovani marocchini coinvolti in vari episodi di cronaca tra l'inverno e la primavera del 2018. Fatti che avevano avuto come teatro principale la zona dei locali notturni dell'ex Montefibre e l'area del parcheggio dell'Antico Ospedale. Rissa e lesioni personali le accuse contestate a tutti e tre, mentre Ayoub Bayad e Abdennour Lazrag, devono rispondere anche di rapina aggravata ai danni di un ragazzo al quale era stata sottratta una cassa bluetooth.

Rispetto a quanto emerso nel corso del dibattimento, il pubblico ministero ha ritenuto provato il coinvolgimento di Bayad in tutti i reati contestati, uniti dal vincolo della continuazione e ha chiesto per lui una condanna complessiva a 3 anni, 5 mesi e 15 giorni, oltre a 918 euro di multa. Richiesta di 3 anni e 4 mesi oltre a 618 euro di multa per Lazrag, al quale viene contestata la rapina, e infine una multa di 200 euro a Bouraya che, invece, non era coinvolto nella rapina e per il quale non sarebbero state raggiunte le prove relative al reato di lesioni personali. Nei suoi confronti, dunque, resta la sola partecipazione alle risse.

Richiesta di assoluzione o di minimo della pena, con applicazione dei benefici di legge sono invece arrivati dagli avvocati dei tre Marco Materi (per Lazrag), Anna Binelli (per Bouraya) e Maria Grazia Ennas (per Bayad): tutti hanno chiesto in prima istanza l’assoluzione dei loro assistiti argomentando che la prova della piena responsabilità dei giovani non sarebbe stata del tutto raggiunta e, nel caso di Lazrag, l'avvocato ha anche sottolineato il ruolo di spettatore avuto nell'episodio della contestata rapina.

La sentenza è attesa per i prossimi giorni.