Un video per ricordare la tragedia delle Foibe

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Storiche Piemontestoria, ha realizzato un video sul Giorno del Ricordo, che andrà in streaming alle ore 10,30 il giorno 10 febbraio, data del trattato di pace di Parigi che, nel 1947, sancì l’assegnazione definitiva alla Jugoslavia di alcuni territori di confine in precedenza italiani e determinò la fine della persecuzione delle Foibe.

Il video è stato girato all’interno di un percorso espositivo dal titolo “La tragedia delle Foibe e l’Esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati” allestito nella sala Guala del Comune di Casale Monferrato. La realizzazione della mostra è a cura del Centro Studi e ricerche storiche PiemonteStoria, in particolare nella persona del presidente Federico Cavallero e del ricercatore storico Emanuele Ugazio.

«Abbiamo voluto celebrare la Giornata del Ricordo – spiega il sindaco Andrea Corsaro – realizzando un video che permettesse ai vercellesi di visitare una mostra che regala una narrazione di qualità della storia delle foibe».

Tre lettori accompagneranno il pubblico nel giro virtuale della mostra mercoledì 10 febbraio, alle ore 10,30, sui canali istituzionali dell’Ente: YouTube “Città di Vercelli” e Pagina Facebook “Città di Vercelli”.