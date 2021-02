«Rsa vercellesi covid free: quasi 450 posti vuoti. Così il sistema non regge»

Sono 447 i posti liberi convenzionati nelle Case di riposo del vercellese che, al primo febbraio, risultano essere Covid free. Un numero elevatissimo di posti, considerando che sono suddivisi in 26 strutture. I dati, contenuti in un report dell'Osservatorio Rsa piemontesi, sono stati diffusi dalla consigliera regionale del Pd, Monica Canalis, che attacca frontalmente la Regione per non aver riaperto la strada ai nuovi inserimenti di ospiti in convenzione con le Asl. «In questo modo il sistema dell'assistenza salta e non si danno risposte ai bisogni delle famiglie che attendono di inserire i propri anziani».

«Complessivamente – attacca Canalis - nelle 516 Rsa covid free del Piemonte, su 29.964 posti letto autorizzati, al primo febbraio c'erano 7.904 posti vuoti. Un dato crudo e drammatico, di cui la IV Commissione consiliare regionale era tenuta all'oscuro nonostante le numerose richieste fatte in questi mesi dai gruppi di minoranza».

Canalis attacca la giunta Cirio rilevando come «le Rsa sono sull'orlo del collasso. Da mesi ripetiamo che senza nuovi inserimenti le strutture saranno costrette a chiudere. I ristori approvati il 20 gennaio dalla maggioranza sono, infatti, un debole palliativo se le strutture non riprendono a lavorare a pieno regime. Perché le Asl piemontesi non stanno attivando nuovi inserimenti in convenzione? Perché l'assessore Icardi continua a non pubblicare i dati sui convenzionamenti effettuati nel 2020? I 19,5 milioni di euro approvati come ristoro sull’esercizio 2020, sono ben poca cosa rispetto agli effettivi risparmi».

La consigliera del Pd rileva come «i mancati inserimenti, in convenzione e non, sono un grave danno per le decine di migliaia di famiglie piemontesi in lista d’attesa, più di 30.000 e la Giunta Cirio non può utilizzare l’ingente risparmio del 2020 per finalità diverse dall’abbattimento delle liste d’attesa o dalla messa in sicurezza delle strutture che devono accogliere gli anziani, soprattutto in una Regione con un quarto della popolazione sopra i 65 anni». Tra i dati che emergono, in relazione al vercellese, in valore assoluto colpisce senz'altro la situazione di sotto utilizzo della Casa di Riposo di Vercelli, dove su 162 posti autorizzati ne risultano occupati solo 79. Ma a livello percentuale, anche altre Rsa condividono la stessa situazione critica.