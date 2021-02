Torna “Se ami qualcuno portalo al Museo Leone... o al Mac”

Torna “Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone… e al MAC”, l'iniziativa tradizionalmente organizzata dallo staff della struttura di via Verdi per la settimana di San Valentino.

Quest'anno, a partire da martedì 9 per tutto il mese di febbraio, tutti coloro che si presenteranno in coppia pagheranno, in entrambi i musei, un solo biglietto d’ingresso.

«Siete invitati a scattarvi anche una foto di coppia davanti all'opera che "colpirà" il vostro cuore e a inviarcela all'indirizzo didattica@museoleone.it o su messanger. Tutte le foto verranno pubblicate sui nostri social a fine febbraio!... con una piccola sorpresa - promettono dal museo -: è un gesto di affetto che rivolgiamo ai nostri visitatori in attesa di poter riaprire le porte anche il sabato e la domenica».



Molti reperti e opere dei due Musei sono portatori, seppur in modi diversi, di un’impronta d’amore, che si tratti di un’invenzione letteraria, di un mito scaturito da una tradizione che affonda le sue radici in un passato millenario, o di fatti storicamente documentati. «La visita al Museo Leone e al MAC, in questa speciale occasione porterà sicuramente i visitatori a riscoprire sentimenti e passioni che si celano dietro ad immagini, simboli e reperti messaggeri di un passato lontano», assicurano dal museo Leone.