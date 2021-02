Volley: esordio con il botto per la Mokaor

Finalmente è partito il campionato di Serie C femminile e la Mokaor mette in tasca i primi 3 punti. Questa prima gara vede in campo una squadra attenta, ma che necessita di migliorare l'intensità di gioco e l'intesa tra giocatrici della "vecchia guardia", nuove e giovani.

La Mokaor scende in campo con Olmo in regia, Leotta opposta, Zambotti e Comello ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Paggi libero.

Nella prima frazione, con una partenza stentata da parte di tutte e due le squadre, le padrone di casa sono sempre in rincorsa e sul finale un netto calo di concentrazione permette alle Ovadesi di allungare definitivamente e chiudere 20/25.

Immediata la reazione nel 2° e 3° set per le ragazze di Gherardi e Vigliani che non ci stanno e cominciano a macinare gioco, lasciando sempre indietro le avversarie e chiudendo senza difficoltà 25/14 e 25/18.

La quarta frazione sembra quasi una formalità ma qualche errore di troppo e le avversarie si fanno sotto e non mollano, cercando di portare la gara al 5° set, ma dopo un'altalena di vantaggi è la Mokaor che mette a terra il pallone che chiude la partita 27/25.

Molto lavoro c'è ancora da fare, ma siamo solo all'inizio di questo strano campionato e sicuramente questi tre punti sono un ottimo stimolo per lavorare bene e raggiungere la condizione migliore.

Comunque sono da segnalare l’ottima difesa e ricezione delle bicciolane, mentre l’attacco deve essere ancora migliorato.

Prossimo impegno sabato 13 febbraio alle ore 18.30 Valenza.

Occorrerà la migliore Mokaor per poter contare sulla vittoria.

In Campo: Bertinazzi (K)(14), Bertolone (8), Breda (L2), Comello (13), Leotta (15), Macellaro (3), Mastronardi, Mosso, Olmo (2), Paggi (L1), Patrucco, Prinetti (4), Zambotti (9)

ALL. : Gherardi, Vigliani