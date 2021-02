Engas Hockey Vercelli stende anche Montebello in trasferta per 1-3.

Engas Hockey Vercelli continua la propria marcia vincente anche a Montebello, imponendosi per 1- 3. Per la maggior parte del primo tempo, i piemontesi non riescono a capitalizzare la propria superiorità: la partita si sblocca, ad opera di Maniero, a sei minuti dal termine; rete seguita, a stretto giro, dal raddoppio di Ehimi. Nella seconda metà di gara, HV produce moltissime occasioni, segnando il terzo gol con Oscar Ferrari. I veneti accorciano con Rossi a 6 dal termine ma, guardando il match nella sua interezza, Montebello non è mai stato in grado di insidiare concretamente il primato di gioco della corazzata nerogialloverde. In classifica, HV, forte della sua 12esima vittoria consecutiva, è a 40 punti, segue Roller Bassano a -6, che ieri ha stravinto per 14-6 contro Pordenone. Terza, distaccata di 9 lunghezze, Hockey Thiene, che ieri ha pareggiato con Cremona. Il prossimo turno, sabato 13 febbraio alle 20.45, vedrà Engas Hockey Vercelli impegnata in casa proprio contro Hockey Thiene.

Primo tempo : Vercelli parte decisa, ma le prime occasioni concrete sono targate Montebello con, nella stessa azione, Zambon e Del Sale. HV gestisce la manovra e crea molteplici occasioni, in particolare con Brusa e Perroni. Montebello tiene botta e Zambon sfiora il vantaggio con una traversa; gli ospiti rispondono immediatamente con un palo di Maniero. Dopo dieci minuti, entra Moyano al posto di Motaran. Montebello perde palla, Maniero ne approfitta, Lorenzato para con il casco. Arriva il primo cambio anche per il Montebello con Farinello a rilevare Rossi. Del Sale ha una buona occasione, Engas replica con Brusa tre volte. Maniero, al volo, dopo una bella azione collettiva, non centra lo specchio della porta. Le chance degli ospiti sono frutto sia di manovra e possesso che di contropiede, quelle dei vicentini, invece, più di fiammate veloci. Entra Ehimi al posto di Brusa. Pochi secondi dopo, a meno di sette minuti dal termine della prima frazione, la partita si sblocca con un bellissimo tiro da lontano di Giorgio Maniero. Trascorrono pochi istanti e, con una pregevole giocata di Moyano, Engas sfiora la seconda rete. Segue una traversa di Perroni, dopo un brutto rinvio della difesa dei padroni di casa. Il raddoppio di Engas giunge, meritato, con Ehimi che tira dalla destra, infilando Lorenzato. Altra grande occasione per il numero 19 nerogialloverde un minuto dopo, ma lo score resta sullo 0-2 con cui si va al riposo.

Secondo tempo: i secondi 25 minuti di gara iniziano con Oscar Ferrari in pista al posto di Maniero. Le prime chance sono vercellesi, ben tre in due minuti e mezzo, con Moyano, Ferrari e Ehimi. Montebello, con Zambon, sfiora la marcatura, Errico gliela nega. Subito dopo, Ehimi colpisce il palo e, a seguire, Moyano la traversa. Su contropiede, Percotti perde l’attimo decisivo. Dopo sette primi di gioco, Brusa entra al posto di Moyano. La terza, assolutamente meritata e cercata, rete vercellese giunge pochi istanti dopo e porta la firma di Ferrari che devia, lesto sotto rete, un insidioso tiro da lontano di Perroni. Qualche minuto dopo, Maniero rileva proprio quest’ultimo sul parquet di Montebello. A 10’ dal termine, i veneti raggiungono il decimo fallo di squadra: Maniero si incarica del tiro diretto, Lorenzato para e si oppone, con un miracolo, anche sul tapin dell’accorrente Ferrari. Nelle file dei padroni di casa, Farinello entra al posto di Percotti e, poco dopo, Riccardo Rossi, dalla sinistra, tira da fuori area, sorprendendo Errico sotto le gambe per l’1-3. Del Sale rientra proprio al posto del compagno, autore della rete veneta. Brusa insidia seriamente due volte, nella medesima azione, la porta del Montebello, ma Lorenzato tiene bene. Perroni rientra rilevando Ferrari. A due primi e mezzo dalla fine del match, De Rinaldis richiama Brusa in panchina per reinserire Moyano. Montebello ci prova sino alla fine con Del Sale, a cui si oppone bene Errico. Finisce 1-3.

Tabellino

HP Montebello : in porta Lorenzato, Del Sale (C), Zambon, Rossi, Refosco, Farinello, Percotti, Pettenuzzo. Allenatore: Alessio Ceretta. Engas Hockey Vercelli : Errico fra i pali, Motaran, Brusa, Maniero, Perroni, Moyano, Ferrari, Ehimi, Schena, Lopriore. Allenatore: Paolo De Rinaldis. Arbitro : Matteo Righetti

Reti: 1°T: 6’54 Maniero (HV) 0-1; 3’56 Ehimi (HV) 0-2. 2°T: 16’23 Ferrari (HV) 0-3; 5’57 Rossi (Montebello) 1-3.