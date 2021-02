Parità a Lucca dopo 45 minuti

Lucchese che controlla e che si difende con un 5-3-2, Pro Vercelli che prova a far male con fraseggi e verticalizzazioni (e possesso palla) ma i toscani tengono duro. Giocano per il pari, si vede.

Lucchese-Pro Vercelli

Marcatori







Lucchese: Biggeri; Pellegrini, Solcia, Panariello; Nannelli, Sbrissa, Meucci, Zennaro, Panati; Bianchi, Marcheggiani. A disposizione: Pozzer, Cruciani, Kosovan, Dalla Bernardina, Maestrelli, Adamoli, Scalzi, De Vito, Caccetta, Petrovic, Galardi. All. Lopez

Pro Vercelli: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Clemente, Nielsen, Awua, Iezzi; Rolando, Costantino, Zerbin. A disposizione: Tintori, Parodi, Romairone, Comi, Gatto, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Secondo. All. Modesto.

Arbitro: Rutella di Enna

Ammoniti: Hristov, Awua della Pro Vercelli; Solcia della Lucchese.

Primo tempo

Terreno scivoloso, non facile il controllo della palla. Molto dinamico, da subito, Awua.

7': un angolo e una punizione per la Pro, nulla di fatto. Possesso palla è monopolio della squadra di Modesto.

14': cross pennellato di Rolando dalla destra èper la testa di Zerbin che, decentrato, rimette al centro area dove però non c'è nessuno.

17': tiro dalla distanza di Zerbin, palla sul fondo.

24': punizione di Rolando, mischia in area, la difesa della Lucchese sbroglia ma a fatica.

31': ammonito Hristov per entrata su Bianchi.

40': Solcia stende Rolando, punizione dalla distanza battuta dallo stesso giocatore: altissima.

44': fallo su Costantino, punizione che sembra un angolo, Zerbn, cross, rovesciata di Masi, parata coi pugni Biggeri.