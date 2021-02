Masi: «Oggi è mancato solo il gol, bisogna ringraziare Saro»

«Un punto è sempre un punto guadagnato: peccato però perché siamo stati dal primo, al novantesimo, nella loro metà campo» ha detto il Capitano.

A commentare la partita è stato Alberto Masi: Partita difficile, come la commenti?

«Abbiamo creato parecchie occasioni ma non siamo mai riusciti a trovare il gol. Bisogna ringraziare Gianluca (Saro) per la splendida parata sul finale. Ci abbiamo provato, è un peccato ma continueremo su questa strada: stiamo facendo un bel percorso ed abbiamo margini di miglioramento. Oggi non era facile, il campo non ci ha aiutato: è mancato solo il gol».

Una piccola parentesi sul terreno di gioco: «Non era bellissimo ma non è un alibi, abbiamo avuto occasioni ed abbiamo tenuto il pallino del gioco: potevamo fare meglio. Oggi ci è mancato il gol, è un peccato e pensiamo alla prossima. Tutte le partite sono importanti, non perdiamo da tante partite e continuiamo a non subire gol. Dobbiamo continuare, sabato sarà dura». Dello stesso avviso anche Mister Modesto che ha voluto precisare che il campo: « Rallentava la giocata, saltava male la palla: ma sono alibi, le occasioni le abbiamo avute. Peccato, ci è mancata la stoccata vincente. Ripeto, non posso rimproverare nulla. Noi veniamo da sei risultati consecutivi e non prendiamo gol: sono bei segnali. Questa squadra può crescere e migliorarsi. Ora smaltiamo questa partita e poi pensiamo al Grosseto: squadra che fuori casa ha fatto più punti che in casa.

Ancora il mister che, al termine del match, ha voluto dire la sua: «Già dai primi minuti ci hanno creato difficoltà: stavano tutti sotto la linea della palla. Abbiamo creato presupposti, è mancata lucidità ma la partita l’abbiamo fatta noi: non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto. Nel secondo tempo ho cercato di mettere più attaccanti per andare nell’uno contro uno: abbiamo avuto qualche occasione ma peccato, si continua. Ripeto, non posso rimproverare l’impegno perché era la terza partita – in un campo pesante – ed hanno letto benissimo il match. Ora ci si riposa un giorno e poi si ricomincia».