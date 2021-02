Lucchese-Pro Vercelli 0-0. Pareggio amaro

Lucchese-Pro Vercelli 0-0

Lucchese: Biggeri; Pellegrini, Solcia, Panariello; Nannelli, Sbrissa, Meucci, Zennaro (Adamoli 50'), Panati (Dalla Bernardina 56'); Bianchi (Kosovan 68'), Marcheggiani (Petrovic 68'). A disposizione: Pozzer, Cruciani, Kosovan, Dalla Bernardina, Maestrelli, Adamoli, Scalzi, De Vito, Caccetta, Petrovic, Galardi. All. Lopez

Pro Vercelli: Saro; Hristov, Masi, Auriletto (Comi 50'); Clemente, Nielsen, Awua, Iezzi (Gatto 65'); Rolando, Costantino, Zerbin. A disposizione: Tintori, Parodi, Romairone, Comi, Gatto, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Secondo. All. Modesto.

Arbitro: Rutella di Enna

Ammoniti: Hristov, Awua, Masi della Pro Vercelli; Solcia, Bianchi; Meucci, Kosovan della Lucchese.

Primo tempo

Terreno scivoloso, non facile il controllo della palla. Molto dinamico, da subito, Awua.

7': un angolo e una punizione per la Pro, nulla di fatto. Possesso palla è monopolio della squadra di Modesto.

14': cross pennellato di Rolando dalla destra è per la testa di Zerbin che, decentrato, rimette al centro area dove però non c'è nessuno.

17': tiro dalla distanza di Zerbin, palla sul fondo.

24': punizione di Rolando, mischia in area, la difesa della Lucchese sbroglia ma a fatica.

31': ammonito Hristov per entrata su Bianchi.

40': Solcia stende Rolando, punizione dalla distanza battuta dallo stesso giocatore: altissima.

44': fallo su Costantino, punizione che sembra un angolo, Zerbn, cross, rovesciata di Masi, niente di fatto.

Secondo tempo

Si riparte con il film già visto: Pro che attacca ma Lucchese che riesce ad evitare con conclusioni pericolose.

5': parata “bestiale” di Saro: riflessi pronti su una sberla ravvicinata dell'ottimo Bianchi. Replica Costantino, tiro sul fondo.

9': Awua lancia Costantino che si libera dell'avversario, ma viene steso. Espulsione del difensore Solcia, già ammonito. Pro in superiorità numerica.

14': fuori Auriletto, dentro Comi. Pro Vercelli a 4 punte (lo schema è 4-2-4. Saro; Clemente, Hristov, Masi, Iezzi; Awua, Nielsen; Rolando, Comi, Costantino, Zerbin).

20': esce Iezzi ed entra Gatto. Che farà il terzino. Quattro punte e Gatto esterno basso: Modesto vuole i tre punti.

25': Nielsen a Rolando, sinistro velenoso di poco a lato.

30': ammonito il portiere Biggeri per perdita di tempo. La Lucchese si esalta e lotta con i denti per strappare un pareggio.

Mancano 10 minuti più recupero, la Lucchese sogna il pari.

Pasticciaccio della difesa della Pro Vercelli, con Petrovic vicinissimo al goi, Saro che, prima salva due volte, e poi si arrabbia coi compagni e un dirigente della Lucchese espulso perché invoca con troppa veemenza un rigore che vede solo lui.

86': testa di Rolando sul fondo, la porta della Lucchese è stregata.

Difensori della Lucchese sempre per terra, 6 minuti di recupero, ma è troppo striminzito.

Tre minuti... i giocatori della Lucchese svengono con facilità, due minuti al termine... palla gol per Gatto, niente... ancora un angolo... Si termina con l'espulsione dei due tecnici, Lopez e Modesto.