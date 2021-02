Le pagelle della Pro vista a Lucca

SARO: 7,5

Grande prova. Salva il risultato in due occasioni. Due miracoli.

HRISTOV: 6

Partita ordinata.



MASI: 6,5

Ottima prova, tante passaggi precisi, tenta la via del gol ma gli va male.

AURILETTO: 5,5

Buone chiusure, ma un po' impreciso

IEZZI: 6

Il solito soldatino che copre e corre (ma non devastante come 7 giorni fa)

AWUA: 6,5

Parte bene, con la palla al piede è uno spettacolo; nell'ultima, decisiva mezz'ora, è provato. Ma è un gran combattente

NIELSEN: 6,5

Dal suo piede le (poche) iniziative offensive. Ottimo, come al solito, nell'interdire.

CLEMENTE: 5,5

Non male in fase difensiva, ma dal suo destro non sono arrivati cross decenti per gli attaccanti. Si vede che non è ancora al 100 per cento.

ZERBIN: 5,5

Fatica a saltare l'uomo, ma i campi di patate non sono fatti per giocatori di fino come lui.

ROLANDO: 5,5

Alcune belle giocate, certo, ma non può sptrecare così tutte le punizioni a uno.

COSTANTINO: 6

Lotta su tutti i palloni, riceve poche palle giocabili.

COMI: 5,5

Tra il campo e le condizioni che non sono al massimo, non poteva fare di più.

GATTO: 5,5

Si è dato da fare, ma è stato poco incisivo (nei cross soprattutto).

MODESTO: 6

Giornata nera, per tanti motivi. Tre vittorie e quattro pareggi nelle ultime sette gare sono comunque un bottino buono, aggiungendo la valorizzazione dei giovani. Certo, voleva i tre punti e ha tentato il tutto per tutto con 4 attaccanti e Gatto laterale basso. Ma non era giornata, oggi.