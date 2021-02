A Lucca, Costantino dal primo minuto

Della Morte non c'è: né in formazione, né tra coloro che andranno in panchina. Evidentemente è indisponibile.

Davanti gioca Costantino dal primo minuto; alle sue spalle la coppia Rolando-Zerbin. Comi, non ancora al meglio, parte dalla panchina.

In fascia rivediamo Clemente dal primo minuto, con Gatto in panchina. Invariata la difesa.



Formazione decisa da Modesto per la trasferta di Lucca, a minuti:

Saro;

Hristov, Masi, Auriletto;

Clemente, Awua, Nielsen, Iezzi;

Rolando, Zerbin;

Costantino