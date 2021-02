Domenica all'insegna del maltempo, neve “rossa” in montagna e piogge diffuse su tutto il Piemonte

Weekend all'insegna del maltempo, con nevicate e piogge diffuse su tutta la regione Piemonte. A segnalarlo una nota dell'Arpa che recita: “Il transito sull’Italia di un sistema perturbato, alimentato da una profonda saccatura atlantica che si estende dal nord Africa fino all’Europa centrale, causa un fine settimana caratterizzato dal maltempo sul Piemonte, con nevicate in montagna e piogge diffuse altrove. La fase più intensa del maltempo è attesa ieri sera e questa mattina, quando un minimo barico si posizionerà sul Mar Ligure convogliando aria umida da sudovest sul Piemonte e determinando piogge moderate diffuse con valori anche localmente forti o molto forti nelle zone adiacenti al Lago Maggiore e nelle aree appenniniche di confine con al Liguria, dove non si escludono fenomeni a carattere di rovescio temporalesco. La quota delle nevicate è attesa inizialmente sui 1400 m sulle Alpi e sui 1900 m altrove, in generale abbassamento di circa 200-300 m nel corso della serata di ieri”.

“L’estesa saccatura atlantica che ci sta interessando convoglia masse d’aria umida da sud fin dal Sahara, trasportando con sé anche particelle di sabbia desertica che potranno 'colorare di rosso' la neve prevista sui rilievi alpini – si legge sul sito - In termini di nevicate, i quantitativi più abbondanti nelle prossime ore, sono attesi tra Alpi Pennine e Lepontine dove localmente potranno cumularsi anche 40-50 cm di neve fresca. Nevicate più modeste sul resto dell’arco alpino piemontese. In considerazione dei quantitativi di pioggia il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Verbano e sull'Appennino alessandrino per possibili locali allagamenti e frane. In Ossola, oltre i 1.000 m di quota, i quantitativi di neve potranno creare qualche disagio alla viabilità”.

Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 7 febbraio, si assisterà ad un primo parziale miglioramento del tempo, con le precipitazioni che si faranno più sparse e meno intese. In serata e nella notte, ancora piogge deboli diffuse su pianure e colline e nevischio in montagna, in attesa di un più netto miglioramento del tempo previsto per le giornate di lunedì e martedì.