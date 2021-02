Modesto: «Domani a Lucca sarà una battaglia»

«Non credo ai pronostici e non guardo la classifica, ogni partita nasconde sempre insidie. La Lucchese ha bisogno di punti, noi pure. Se pensassimo di essere diventati bravi perché abbiamo battuto il Renate non avremmo capito nulla. La vittoria di domenica scorsa, semmai, ci è servita per capire una cosa: che gli avversari sono tutti forti. E non dimentichiamo che la Lucchese sta attraversando un buon momento e ha fatto punti anche con avversari potenzialmente più forti.»

Predica la consueta umiltà, Francesco Modesto alla vigilia della trasferta di Lucca. Non ci sarà Emmanuello, squalificato, al suo posto, quindi, vedremo Awua. Ma potrebbero esserci altre novità in formazione.

«Dopo due gare giocate a ritmi così elevati – dice il tecnico - è normale che subentri un po' di stanchezza in qualche elemento, una stanchezza più mentale che fisica. Tra oggi e domani deciderò.»

Contro il Renate, nel primo tempo, ha funzionato, e bene, Rolando impiegato come “falso nueve”.

«Quando sei in emergenza le studi tutte. Ma non è escluso che si giochi ancora così. Rolando è molto bravo nel difendere palla, ha le caratteristiche giuste per quel ruolo.»

Prima del gol di Costantino, che è nato da un angolo, in tribuna stampa ci siamo detti: a questa Pro mancano i gol su palle inattive. Un po' è vero. Negli anni passati, su angolo e su punizione, i tecnici della Pro Vercelli avevano un'arma in più: il sinistro di Carlo Mammarella.

«Mammarella è un giocatore unico, prezioso. Sulle palle inattive stiamo migliorando e miglioreremo. Sfrutteremo “il piede” di Zerbin e di Rolando.»

Il Renate ha giocato molto bene nei primi minuti. Poi è arrivato il gol di Della Morte. Poi, nella restante gara, Iezzi ha disputato una gara da incorniciare. La Pro Vercelli, rispetto, all'andata, pare più forte: ci sono i nuovi acquisti e ci sono due giocatori (aspettando Carosso) come Della Morte e Iezzi che sono cresciuti, e tanto.

«Della Morte è stato bravo a soffrire, ad aspettare il suo momento per tre, quattro mesi. Allenandosi allo spasimo. Con Casella, abbiamo deciso così di puntare sul ragazzo (rinunciando alle prestazioni di un altro giocatore di talento che è Borello) e siamo stati ripagati. Stesso discorso vale per Iezzi: si è conquistato la mia fiducia sudando negli allenamenti. I giovani ci stanno dando molto, occorre solo aspettarli. Ma il discoro crescita deve essere globale. Anche i giocatori più anziani posso crescere e, soprattutto, deve crescere l'intesa, il gruppo. Insomma, i margini di miglioramento ci sono ancora.»

La partita di domani in una battuta.

«Novantacinque minuti di battaglia.»