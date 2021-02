Violento frontale a Crevacuore, perde la vita un uomo di 42 anni. Codice rosso per una donna

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo di 42 anni coinvolto in un incidente avvenuto, intorno alle 19,30 di venerdì 5 febbraio in via Garibaldi a Crevacuore.

Lucio Dal Sasso, questo il nome della vittima, aveva 42 anni, era orignario di Coggiola, ma viveva a Brusnengo, L'incidente si è verificato sulla Sp200 che collega Pray a Crevacuore.

Ferita gravemente una donna di 64 anni, di Valdilana, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul luogo del violento scontro frontale stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri di Crevacuore e Valle Mosso di Valdilana.