Scontro tra due vetture: una persona in ospedale

Incidente poco dopo le ore 16, in corso Papa Giovanni Paolo II: due le auto coinvolte e una persona è stata portata in ospedale.

Lo scontro è avvenuto lungo la strada per i Cappuccini all'altezza del civico 27: le cause e la dinamica sono in via di accertamento da parte della Polizia Locale che sta svolgendo i rilievi, mentre i Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli sono intervenuti per prestare i primi soccorsi alle vittime e successivamente mettere in sicurezza lo scenario incidentale.

Una delle persone coinvolte è stata trasportata per ulteriori accertamenti presso il nosocomio di Vercelli dal personale sanitario del 118.