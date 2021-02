Nessun colpevole per la morte di Matilda: 16 anni dopo il giallo resta irrisolto

Nessun colpevole per la morte di Matilda Borin, la bimba di 22 mesi uccisa nel luglio 2005 da un colpo alla schiena a Roasio, nella casa in cui viveva l'allora compagno della mamma e dove la piccola si trovava per trascorrere il fine settimana.

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Roberto Scheda e Tiberio Massironi, legali della madre Elena Romani, dopo che nel 2018 la Corte d'Appello di Torino aveva assolto Antonino Cangialosi, allora compagno della donna, da ogni accusa. Elena Romani, in precedenza, era stata assolta in tutti i gradi di giudizio, dopo il processo celebrato in corte d'Assiste a Novara. Cangialosi, dal canto suo, dopo essere stato scagionato nelle prime fasi dell'indagini, era tornato al centro dell'inchiesta in anni recenti: finito a processo prima a Vercelli, poi a Torino, era sempre stato assolto.

Al momento del delitto, in casa, c'erano solo i due adulti con la bimba che era morta per le gravi conseguenze di un violento colpo alla schiena (all'epoca delle indagini si ipotizzò un calcio).

Sedici anni dopo, la sua morte resta senza colpevoli e con l'ultimo verdetto della Cassazione, la vicenda è destinata a finire tra i delitti irrisolti.