Bolletta shock da 90mila euro per un pensionato vercellese

Quando ha visto l'importo poco ci è mancato che gli venisse un colpo: perché non capita certo tutti i giorni, soprattutto a una persona di 90 anni, ricevere una bolletta da 90mila 443,84 euro.

Eppure è questa la cifra che Atena Iren si preparava ad addebitare sul conto di un utente, con scadenza 15 febbraio 2021: 96,05 euro di energia elettrica e 90mila 347,79 di metano per l'ultimo ruolo 2020. Evidentemente in fase di fatturazione qualcosa dev'essere andato storto in casa Atena Iren perché difficilmente si può pensare a un reale consumo di metano per un simile importo. Soprattutto da parte di un privato.

Diffusa sul web, insieme alla promessa di un'azione legale, la foto sta ovviamente destando una serie di commenti sconcertati.

Intanto, sempre sul versante bollette, più di un utente - soprattutto nei comuni di BorgoVercelli e Cigliano - ha segnalato di aver ricevuto lettere di sollecito e di messa in mora per il mancato pagamento delle fatture relative ai servizi idrici di ottobre. Fatture che sono però state consegnate solo diversi mesi più tardi. In diversi casi addirittura a febbraio. Su questa vicenda, i consiglieri comunali di minoranza di Cigliano hanno presentato una mozione che impegna il sindaco a verificare con Atena quale sia l'origine del problema; verificare che alla costituzione di messa in mora non facciano seguito sanzioni o interruzioni nell'erogazione del servizio e richiedere alla società quali misure siano state intraprese per evitare che il problema possa ripetersi.